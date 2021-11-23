Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 15:20

В Брянске библиотеке школы №71 подарили раритетные издания

Презент вручили в рамках акции «Подари книгу детям»
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Брянске библиотеке школы 71 подарили раритетные издания. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Такой подарок библиотека получила от председателя комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной Думы Людмилы Журавлевой в рамках акции «Подари книгу детям».

Учреждение проводит большую историко-краеведческую работу, направленную на развитие детского чтения, изучение истории Российского государства и Брянщины. Переданные издания вышли в свет в начале 20 века и повествуют о реальности того времени.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»