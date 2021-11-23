В Брянске библиотеке школы 71 подарили раритетные издания. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской областной Думы.

Такой подарок библиотека получила от председателя комитета по образованию, науке, культуре и СМИ Брянской областной Думы Людмилы Журавлевой в рамках акции «Подари книгу детям».

Учреждение проводит большую историко-краеведческую работу, направленную на развитие детского чтения, изучение истории Российского государства и Брянщины. Переданные издания вышли в свет в начале 20 века и повествуют о реальности того времени.

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