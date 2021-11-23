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Общество23 ноября 2021 15:12

Брянские пограничники задержали двоих нарушителей из Украины

Их привлекли к административной ответственности
Надежда ПЕТРУНИНА
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Брянские пограничники в минувшие выходные задержали двоих жителей Украины. Они пытались незаконно пересечь государственную границу, сообщают в Пограничном управлении ФСБ России по Брянской области.

Нарушители в обоих случаях пытались проникнуть на территорию России в обход пунктов пропуска. Задержанных граждан привлекли к административной ответственности.

Пограничное управление ФСБ России по Брянской области напоминает о необходимости пересечения Государственной границы Российской Федерации в установленных пунктах пропуска по действительным документам, удостоверяющим личность.

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