Брянские пограничники задержали двоих нарушителей из Украины

Брянские пограничники в минувшие выходные задержали двоих жителей Украины. Они пытались незаконно пересечь государственную границу, сообщают в Пограничном управлении ФСБ России по Брянской области.

Нарушители в обоих случаях пытались проникнуть на территорию России в обход пунктов пропуска. Задержанных граждан привлекли к административной ответственности.

Пограничное управление ФСБ России по Брянской области напоминает о необходимости пересечения Государственной границы Российской Федерации в установленных пунктах пропуска по действительным документам, удостоверяющим личность.

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