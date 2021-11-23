В Брянской области от коронавируса умер 42-летний священнослужитель

Фото: Брянская епархия.

В Брянской области от коронавируса в ночь с 22 на 23 ноября 2021 года, на 43-м году жизни умер иерей Вячеслав Каплин. Он был настоятелем храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Синезерки Навлинского района. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Священнослужитель родился 18 октября 1979 года в городе Брянске. Окончил гимназию № 1. В 1997-1999 годах проходил срочную службу. Вернувшись из армии, пошел работать электромехаником в ОАО «РЖД». Там трудился в течение 20 лет до принятия священного сана. После окончания Брянского строительного техникума получил высшее техническое образование в Брянской сельскохозяйственной академии с присвоением квалификации «инженер». Его уважали руководители и коллеги. Иерей был спокойным, ответственным и трудолюбивым человеком.

Он состоял в венчанном браке, воспитал дочь. С 2003 года воцерковился, став прихожанином брянского храма в честь Тихвинской иконы Божией Матери. С 2015 года нес послушание алтарника в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Ковшовском кладбище. После окончания Смоленской Православной Духовной Семинарии в августе 2020 года был рукоположен в сан диакона, а затем в сан пресвитера. Назначен настоятелем храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поселка Синезерки. Священник Вячеслав завершил приготовление храма к великому освящению, которое совершил Митрополит Брянский и Севский Александр 16 октября 2021 года.

- Его служение было непродолжительным, но достойным, искренним, жертвенным, и многим он запомнился как светлый духовный человек, от общения с которым в сердце оставалась благодатная тихая радость, - вспоминают об иерее Вячеславе коллеги.

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