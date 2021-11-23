Спортсмены БМЗ достойно выступили на корпоративном чемпионате

Фото: БМЗ.

Команда Брянского машиностроительного завода (БМЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») завоевала звание бронзового призёра корпоративной спортивной лиги сезона 20/21.

Почётную третью строчку турнирной таблицы заводчане заняли, обойдя 14 команд из предприятий группы компаний «Трансмашхолдинг».

В лидеры БМЗ вывели командная работа, упорство и нацеленность на высокий результат, а также условия, созданные для спортсменов администрацией предприятия.

Не было равных команде БМЗ в настольном теннисе. Чемпионы 2019 года, заводчане и в этот раз показали высокий класс игры, не уступив соперникам ни в одном матче.

В третий раз чемпионами Трансмашхолдинга стали волейболисты БМЗ.

Впервые на спортивной лиге ТМХ организовали соревнования по баскетболу. Дебютное выступление БМЗ прошло весьма успешно. Ребята заняли третье место, обойдя семь командам головной компании.

Дети машиностроителей также участвовали в спортивных состязаниях и мастер-классах.

– Замечательно, что теперь появилась возможность выступить командой на таком большом турнире холдинга, – говорит участник турнира Александр Трубецкий. – Да ещё и привезти с собой родных. Мои дети Артем и Анна участвовали в соревнованиях по лёгкой атлетике.

Администрация предприятия постоянно поддерживает заводчан в стремлении к активному образу жизни и занятиям спортом. Работникам БМЗ предоставлены условия для укрепления здоровья в специально оборудованном спортзале. В этом году у сотрудников предприятия и их детей появилась возможность заниматься на площадках нового спортивного комплекса под открытым небом.

Возможность проявить себя как на заводских турнирах, так и в состязаниях на уровне компании «Трансмашхолдинг» получают любители футбола, хоккея, волейбола, баскетбола, настольного тенниса, бильярда, а также плавания и велопрогулок.

Спортсмены БМЗ достойно представляют ТМХ и на международном уровне. Шесть медалей в трёх видах спорта привезли заводчане с III Всемирных Корпоративных игр, которые проходили в октябре на родине античных атлетов и первой Олимпиады – в Греции.

Футбольная команда БМЗ - серебряные призеры III Всемирных корпоративных игр, чемпионы первенства Брянской области, обладатели золотого кубка корпоративной лиги России, кубка ветеранов московского «Спартака». Эстафету побед готовы подхватить юные спортсмены из футбольной команды «БМЗ-БЕЖИЦА», которая открыта на базе заводского спортивного комплекса совместно с Брянской городской общественной организацией «Спортивный клуб «Бежица» и футбольным клубом «Олимп».