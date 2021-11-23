Жительницу Стародубского района осудят за кражу 12 мешков пшеницы

В Стародубском районе в одном из хозяйств местная жительница украла 12 мешков пшеницы. В полицию о пропаже заявили представители агропредприятия. Стоимость украденного – пять тысяч рублей, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

По подозрению в краже полицейские задержали 48-летнюю жительницу Стародуба. Она пояснила, что жила неподалеку от склада с сельскохозяйственной продукцией и подрабатывала там сторожем. Она рассчитывала, что владельцы не заметят пропажу 12 мешков пшеницы. Украденное подозреваемая хотела продать, но не нашла покупателей. 12 мешков пшеницы полицейские изъяли и вернули владельцу.

- На женщину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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