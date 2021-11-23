В Погарском районе воспитанников детских садов кормят из небезопасной посуды. Проверку провела прокуратура.

- Установили, что в нарушение требований санитарных правил в детских садах журналы по учету пищевой продукции, а также допуску лиц, работающих в пищеблоках, ведутся ненадлежащим образом, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, в одном из детских садов предметы посуды на пищеблоке не имеют маркировки, используются пластмассовые емкости для хранения пищевых продуктов, которые не имеют маркировки, подтверждающей безопасность их использования в указанных целях.

Начальнику отдела образования внесли представление. На заведующих образовательных организаций завели административные дела по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». Устранение нарушений контролирует прокуратура

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