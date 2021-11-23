Брянскому губернатору от жителей области поступило больше 1800 обращений

Брянскому губернатору жители области для прямой линии направили больше 1800 обращений. На некоторые Александр Богомаз даст ответ во время трансляции 23 ноября в 17.00, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Больше всего вопросов поступило от жителей Брянска. В топ лидеров по обращениям также вошли Брянский район, Клинцы, Дятьковский район и Новозыбков.

Больше всего людей волнуют проблемы ЖКХ. На второй ступени – благоустройство, на третьей – социальная сфера.

Обращения от брянцев будут принимать до завершения прямой линии.

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