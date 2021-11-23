Жителя Новозыбковского района осудят за убийство сожительницы

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Жителя Новозыбковского района будут судить за убийство сожительницы. 46-летнего мужчину из деревни Крутоберезка обвиняют по статье «Убийство». Расследование уголовного дела завершили, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, с 15 на 16 ноября пьяный мужчина был у себя дома по улице Центральной вместе с сожительницей. Между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева обвиняемый несколько раз ударил женщину твердым тупым предметов и кулаками рук по голове, туловищу, рукам и ногам. От полученных травм она умерла на месте происшествия.

- Сейчас предварительное следствие по уголовному делу окончено, а его материалы с обвинительным заключением переданы прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд, - говорят в следственном комитете. - Обвиняемый содержится под стражей.

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