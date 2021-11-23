Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске хозяин торговых точек спустил колеса автомобиля девушки. На злоумышленника составили протокол и арестовали на трое суток, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области

Инцидент произошел в Володарском районе у многоквартирного жилого дома на улице Пушкина. 35-лентняя местная жительница приехала с ребенком в магазин. Он припарковала машину в заездном кармане. Вернувшись через несколько минут, женщина застала у автомобиля незнакомца, который спускал заднее колесо.

Девушка потребовала прекратить незаконные действия. К тому же конфликт испугал ребенка и он заплакал. Однако хулиган на повышенных тонах пояснил, что таким образом он «наказывает» горожанку за неумение парковаться. Автомобилистка начала снимать его действия на мобильный телефон. Хулиган изначально пытался ей помешать, но потом отошел от машины.

Горожанка вызвала полицию. Правоохранители задержали 31-летнего местного жителя. Он , как выяснили, является владельцем. Расположенных рядом с происшествием объектов торговли.

- На злоумышленника составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», - говорят в правоохранительном ведомстве. – По решению суда мужчину арестовали на трое суток.

К тому же полицейские выяснили, что фигурант раньше уже имел проблемы с законом. Его 28 раз привлекали к административной и уголовной ответственности.

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