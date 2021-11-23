Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Дятьковском районе в ДТП с КАМАЗом погиб водитель иномарки. Автоавария произошла 22 ноября около 17.15, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 45-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» ехал со стороны города Фокинов направлении деревни Березино. Он врезался в КАМАЗ, которым управлял 38-летнирй мужчина.

- В ДТП водитель автомобиля «Форд» скончался от полученных травм, - говорят в Госавтоинспекции. – С целью установления состояния опьянения у него осуществлен забор биологических объектов.

Кроме того, при обследовании машин установили, что технический осмотр КАМАЗа не проводили, нет обязательной страховки, отсутствует тахограф. Шины на колесах стерты, неисправна правая передняя фара, на бортах самосвального кузова наварены металлические пластины для увеличения объема кузова без разрешения ГИБДД. По выявленным нарушениям составили административные материалы.

В месте совершения ДТП дорога была загрязненной. По выявленным недостаткам вынесли определение о заведении административного дела и проведении административного расследования.

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