В Брянске с памятника убрали световой фонтан

В Брянске в этом году с памятника в центре бульвара Гагарина убрали световой фонтан, который устанавливали с 2019 года. Об этом попросили жители Советского района. Для инсталляции найдут более подходящее место, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На памятнике есть, в том числе, и потрет Юрия Гагарина. Его барельеф попросили не закрывать хотя бы в год 60-летия первого полета человека в космос.

В понедельник, 22 ноября, "Зимний фонтан" демонтировали с привычного места.

В мэрии пообещали, что бульвар Гагарина не останется без украшения. На нем установят "Шар желаний", деревья украсят гирляндами.

В этом году Брянск украсят больше 250 светоых инсталляций и десятки километров гирлянд.