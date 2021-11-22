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Общество22 ноября 2021 15:25

В Брянске с памятника убрали световой фонтан

Об этом попросили жители Советского района
Марина АНТОНОВА
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В Брянске в этом году с памятника в центре бульвара Гагарина убрали световой фонтан, который устанавливали с 2019 года. Об этом попросили жители Советского района. Для инсталляции найдут более подходящее место, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На памятнике есть, в том числе, и потрет Юрия Гагарина. Его барельеф попросили не закрывать хотя бы в год 60-летия первого полета человека в космос.

В понедельник, 22 ноября, "Зимний фонтан" демонтировали с привычного места.

В мэрии пообещали, что бульвар Гагарина не останется без украшения. На нем установят "Шар желаний", деревья украсят гирляндами.

В этом году Брянск украсят больше 250 светоых инсталляций и десятки километров гирлянд.