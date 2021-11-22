Ранее судимый брянец украл 11 радиаторов из частного дома

Брянцу грозит до пяти лет лишения свободу за кражу радиаторов из дома в частном секторе города. Инцидент произошел в Советском районе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

О пропаже из дома 11 чугунных радиаторов в полицию заявил 27-лентий местный житель. По его словам, в доме, который ему перешел по наследству, он не был уже около двух месяцев.

Полицейские нашли похитителя в течение недели. Им оказался 37-летний мужчина, житель Брянска. Его и раньше судили за подобные преступления. Злоумышленник как раз и воспользовался долгосрочным отсутствием хозяина. Он залез в дом, срезал 11 радиаторов отопления и канализационные трубы и скрылся. Похищенное сдал в пункт приема металлолома.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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