Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 ноября 2021 12:12

Ранее судимый брянец украл 11 радиаторов из частного дома

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Брянцу грозит до пяти лет лишения свободу за кражу радиаторов из дома в частном секторе города. Инцидент произошел в Советском районе, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

О пропаже из дома 11 чугунных радиаторов в полицию заявил 27-лентий местный житель. По его словам, в доме, который ему перешел по наследству, он не был уже около двух месяцев.

Полицейские нашли похитителя в течение недели. Им оказался 37-летний мужчина, житель Брянска. Его и раньше судили за подобные преступления. Злоумышленник как раз и воспользовался долгосрочным отсутствием хозяина. Он залез в дом, срезал 11 радиаторов отопления и канализационные трубы и скрылся. Похищенное сдал в пункт приема металлолома.

- На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»