Новый порядок выдачи разрешения на импорт племенного материала

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подготовило проект приказа «Об утверждении формы и порядка выдачи разрешения на импорт племенной продукции (материала)». Информация об этом 02 ноября 2021 года была размещена на официальном портале нормативных правовых актов. Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года и будет действовать до 1 сентября 2028 года.

Минсельхоз в новом документе предложил утвердить форму разрешения и порядок выдачи разрешения на импорт племенной продукции (материала).

Как следует из проекта приказа, при импорте племенных животных-производителей необходимо предоставить копии экспертных заключений, выданных лабораториями страны-экспортера, о наличии либо отсутствии нарушений в организме животных, возникающих в результате генных или хромосомных мутаций. При импорте семени/спермы должны прилагаться копии экспертных заключений о наличии либо отсутствии аналогичных мутаций у племенных животных, от которых был получен этот материал.

Как и в приказе от 08.11.2016 №504 разрешение на импорт пламенной продукции также будет выдавать Министерство сельского хозяйства России. Однако, в новом проекте представление заявителем документов, необходимых для получения разрешения, будет осуществляться с помощью «Единого портала государственных и муниципальных услуг», подписанных электронной подписью. В случае отсутствия технической возможности разрешение выдается заявителю на бумажном носителе.

Проект документ доступен для публичного обсуждения до 24 ноября 2021 года по ссылке.

Для сведения:

Согласно приказам Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28.06.2017 №313 и от 12.03.2018 №103 ФГБУ «Брянская МВЛ» оказывает услуги племенным организациям, занимающимся разведением крупного рогатого скота молочных пород, по ежемесячному контролю содержания жира и белка в молоке, а также осуществляет деятельность в области племенного животноводства в качестве лаборатории иммуногенетической экспертизы.