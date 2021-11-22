В Брянской области таможенника осудят за взятку от иностранца. Инспектор поста многостороннего автомобильного пункта пропуска «Троебортное» утром 21 августа , находясь на рабочем месте, взял у иностранного гражданина. Перевозившего норковые шубы 11 тысяч рублей. Взамен сотрудник таможни пропустил автомобиль торговца через границу, а деньгами распорядился по своему усмотрению.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области.

На допросе инспектор таможни во всем сознался и рассказал следователю обо всех обстоятельствах случившегося.

- С учетом собранных доказательств ему предъявлено обвинение в мошенничестве, а также избрана мера пресечения, - говорят в Следственном комитете. - В настоящее время расследование завершили, материалы уголовного дела с обвинительным заключением направили прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»