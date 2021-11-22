В пищевой продукции обнаружены бактерии группы кишечной палочки

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ» .

В период с 12 по 18 ноября текущего года сектором пищевой микробиологии и ветеринарно-санитарной экспертизы испытательной лаборатории ФГБУ «Брянская МВЛ» было проведено более 400 исследований готовой пищевой продукции и сырья, по результатам которых в образце сухого молока выявлены бактерии группы кишечной палочки (БГКП).

Бактерии группы кишечной палочки многочисленны и разнообразны. Множество их штаммов (разновидностей) принадлежит к естественной микрофлоре кишечника человека и помогает предотвращать развитие вредоносных микроорганизмов и синтезировать витамин К. Однако некоторые виды БГКП способны вызвать серьезные отравления, кишечный дисбактериоз и колибактериоз.

Заражение БГКП может произойти из-за употребления грязных фруктов и овощей, воды из неизвестных источников, использования для полива загрязненной или сточной воды и прочее. Также опасно есть плохо прожаренное мясо или пить некипяченое молоко, ведь коровы, козы, свиньи и овцы могут быть носителями патогенных штаммов БГКП. Присутствие таких микроорганизмов в продукте также может быть результатом несоблюдения санитарных норм при производстве или хранении продукции.

По внешнему виду и вкусу невозможно определить, загрязнена ли продукция кишечной палочкой. Только после проведения микробиологических исследований в специализированной лаборатории с уверенностью можно сказать о её заражении патогенными микроорганизмами.

Для того, чтобы защитить себя и своих близких от кишечной палочки и других вредоносных микроорганизмов этой группы необходимо соблюдать основные принципы безопасности и гигиены:

• Мойте руки и посуду до и после употребления пищи.

• Перед вскрытием продукта протирайте поверхность упаковочного материала.

• Избегайте не пастеризованных молочных продуктов, обязательно кипятите сырое молоко.

• С наступлением теплого периода года внимательно относитесь к покупке продуктов питания и выбору торговых точек при их приобретении.

• Обращайте внимание на сроки годности и состояние упаковки продукта.