Жителя брянской Суземки отправили в колонию за разбой. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 18 сентября 43-лентий мужчина в поселке Кокоревка зашел в магазин. Он угрожал продавцу ножом и потребовал три бутылки алкоголя. Испугавшись, женщина отдала требуемое.

Брянца и раньше привлекали к уголовной ответственности за тяжкие преступления.

- Суд приговорил злоумышленника к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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