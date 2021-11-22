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Общество22 ноября 2021 10:03

В Брянске проведут благотворительную ярмарку в поддержку попавшего в ДТП отца Михаила

Организаторы проведут ее в нижнем ярусе кафедрального собора
Надежда ПЕТРУНИНА
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Фото: пресс-служба Брянской епархии.

Фото: пресс-служба Брянской епархии.

В Брянске в воскресенье, 21 ноября, проведут благотворительную ярмарку, чтобы поддержать диакона Михаила. Два месяца назад священнослужитель попал в автоаварию.

В момент госпитализации он был в коме, диакона транспортировали в Москву. Сейчас отец Михаил проходит дорогостоящую реабилитацию, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Ярмарку организуют. Начнется она в 11.30. Желающим принять участие предлагают принести на продажу вещи, изготовленные своими руками, или выпечку.

У отца Михаила четверо детей. Самая маленькая девочка страдает врожденным заболеванием.

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