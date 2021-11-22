В Брянске проведут благотворительную ярмарку в поддержку попавшего в ДТП отца Михаила

Фото: пресс-служба Брянской епархии.
В Брянске в воскресенье, 21 ноября, проведут благотворительную ярмарку, чтобы поддержать диакона Михаила. Два месяца назад священнослужитель попал в автоаварию.
В момент госпитализации он был в коме, диакона транспортировали в Москву. Сейчас отец Михаил проходит дорогостоящую реабилитацию, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.
Ярмарку организуют. Начнется она в 11.30. Желающим принять участие предлагают принести на продажу вещи, изготовленные своими руками, или выпечку.
У отца Михаила четверо детей. Самая маленькая девочка страдает врожденным заболеванием.
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