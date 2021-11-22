В Брянске в детском саду «Чебурашка» на трубопроводе отсутствует теплоизоляция

В Володарском районе Брянска в детском саду №114 «Чебурашка» на одном из трубопроводов теплоснабжения, пролегающем вблизи дошкольного учреждения, отсутствует теплоизоляционный слой. Нарушение выявила во время проверки прокуратура.

- Это в свою очередь приводит к значительным потерям поставляемого тепла, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - Нарушение целостности теплоизоляционных материалов труб теплоснабжения напрямую влияет на качество предоставляемой коммунальной услуги.

Директору ресурсоснабжающей организации внесли представление. Устранение нарушений находится на контроле.

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