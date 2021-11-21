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Общество21 ноября 2021 13:06

В Брянской области на реконструкцию коллекторов направят 333 миллиона рублей

Работы пройдут в Брянске и Унече
Марина АНТОНОВА
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В Брянской области на реконструкцию трех коллекторов направят 333,3 миллиона рублей. Такую сумму предусмотрели в бюджете на 2022 год. Работы пройдут в Брянске и Унече, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

31,3 миллиона рублей пустят на строительство канализационных сетей.

В целом на объекты коммунальной инфраструктуры направят 455,8 миллиона рублей из бюджета.

В 2022 году планируют потратить 272,9 миллиона рублей на строительство и реконструкцию очистных сооружений. 63,9 миллиона рублей пустят на строительство и реконструкцию объектов теплоснабжения.