Фото: ГТРК "Брянск".

Сотрудники брянских лесничеств получили 12 квадроциклов и 2 атоцистерны. Об этом сообщает ГТРК «Брянск».

На новой спецтехнике будут работать огнеборцы Навлинского, Брасовского, Клинцовского, Клетнянского и других районов.

Технику приобрели в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В областные ведомства отправили 12 мотовездеходов с прицепами и 2 автоцистерны.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках»