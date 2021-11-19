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Общество19 ноября 2021 14:22

Профессор БГУ Надежда Асташова победила во всероссийском конкурсе

Педагога отметили в номинации «За развитие практико-ориентированного высшего образования»
Надежда ПЕТРУНИНА
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Заведующая кафедрой педагогики Брянского государственного университета имени академика Петровского Надежда Асташова победила во всероссийском конкурса «Золотые имена высшей школы». Об этом сообщили на сайте БГУ.

Профессора наградили в номинации «За развитие практико-ориентированного высшего образования». Свой диплом и ценный приз победительница получит вместе со 150 коллегами в Москве в Центральном доме ученых 19 ноября.

В этом году организаторы конкурса, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, получили больше 1500 заявок из 74 субъектов России.

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