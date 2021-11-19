Профессор БГУ Надежда Асташова победила во всероссийском конкурсе

Заведующая кафедрой педагогики Брянского государственного университета имени академика Петровского Надежда Асташова победила во всероссийском конкурса «Золотые имена высшей школы». Об этом сообщили на сайте БГУ.

Профессора наградили в номинации «За развитие практико-ориентированного высшего образования». Свой диплом и ценный приз победительница получит вместе со 150 коллегами в Москве в Центральном доме ученых 19 ноября.

В этом году организаторы конкурса, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, получили больше 1500 заявок из 74 субъектов России.

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