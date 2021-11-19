В Брянске в квартире 47-летнего мужчины нашли огнестрельное оружие и взрывчатку

Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области.

В Брянске в квартире местного жителя нашли огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и взрывные устройства. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

47 летний мужчина был ранее судим за незаконное хранение переделку и изготовление оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Он в показаниях признался, что часть своего арсенала он собрал, участвуя в раскопках на местах боевых действий времен Великой Отечественной войны. Происхождение остальных запрещенных к свободному обороту предметов еще предстоит выяснить во время расследования.

- Мужчине предъявили обвинения по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление оружия», - говорят в правоохранительном ведомстве. – Фигуранта заключили под стражу.

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