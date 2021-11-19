В Брянской области 20 ноября ожидают сильный ветер. Днем порывы местами достигнут до 23 метров в секунду, ночью15-17 метров в секунду, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

Такая погода может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Возможны нарушения в работе электорснабжения, обрушение слобоукрепленных и ветхих конструкций, повреждение крыш зданий, падение деревьев.

Брянцев просят быть осторожными и соблюдать все необходимые правила безопасности.

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