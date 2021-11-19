В Дубровском районе бывшего директора сельхозпредприятия оштрафовали за невыплату заработной платы

В Дубровском районе бывшего директора сельхозпредприятия наказали штрафом в 20 тысяч рублей за задолженность по заработной плате. Руководитель задолжал работникам около 40 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

- Сейчас задолженность перед работниками погасили полностью, - говорят в надзорном ведомстве.

Кстати в декабре 2020 года женщину уже привлекали к административной ответственности по статье «Неполная выплата в установленный срок заработной платы». Тогда ее оштрафовали на 12 тысяч рублей.

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