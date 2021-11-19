Фото: Евгений Обложко, ФГБУ «Брянская МВЛ».

Из года в год основной урон от нашествия мышей и крыс наблюдается именно перед наступлением зимы. Это вполне логично, ведь грызуны постоянно ищут пропитание. С наступлением холодов количество пищи уменьшается, поэтому мыши и крысы в поисках еды начинают перемещаться в зернохранилища, животноводческие фермы, жилые дома, сараи, ближе к людям и животным.

Почему так важна осенняя дератизация? Комментарий дает заведующий сектором по обеззараживанию подкарантинных объектов и хлебных запасов ФГБУ «Брянская МВЛ» Евгений Обложко.

Из-за высокой плодовитости и прожорливости пара крыс и их потомство могут съесть и испортить до 40 тонн зерна в год. Помимо видимых повреждений, таких как уничтожение кормов и продуктов питания, грызуны являются источниками возбудителей более 70 инфекционных и паразитарных заболеваний человека и животных. Эта опасность исходит как от грызунов, живущих в непосредственной близи от человека (крысы, мыши), так и от диких (различные виды полевок, мыши, степные грызуны и т. д.).

Наличие крыс или мышей, например, на пищевом предприятии – знак плохой санитарной обстановки, что чревато штрафами и даже закрытием. Наряду с предприятиями пищевой промышленности лечебные и образовательные учреждения, заведения общественного питания, коммунальные сооружения и прочие обязаны с определенной периодичностью проводить работы по профилактике и уничтожению грызунов, руководствуясь санитарными правилами и нормативами.

— Какой способ наиболее эффективен в борьбе с грызунами?

— Одним из самых распространённых способов борьбы с нежеланными соседями является дератизация. Нередко ее проводят вместе с дезинсекцией, чтобы истребить имеющихся в помещении насекомых. Под дератизацией понимается комплекс мероприятий, направленных на борьбу с вредными для человека грызунами для обеспечения эпидемиологической безопасности и предотвращения экономического ущерба. Законодательство предписывает осуществление профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заселения объектов грызунами и членистоногими (насекомыми) персоналом организаций, специализирующихся на выполнении подобных мероприятий.

Брянская межобластная ветеринарная лаборатория уже на протяжении 13 лет осуществляет деятельность в сфере борьбы и профилактических работ по уничтожению вредителей, а также поддержанию санитарного благополучия на предприятии. Специалисты учреждения проводят работы по уничтожению грызунов химическим методом, при котором применяются отравленные приманки.

Применение отравленных приманок является одним из путей введения ратицидов в организм грызунов. При этом методе учитываются биологические особенности грызунов, экология их развития и обитания. При применении и изготовлении приманок следует иметь ввиду, что обоняние и вкусовой рефлекс у всех грызунов, особенно у крыс, развиты очень хорошо. Привлекательность, качественность и естественность каждой пищевой приманки, применяемой в дератизации, имеют большое значение.

После дератизации объекта специалистами ФГБУ «Брянская МВЛ» заказчик получает документы, подтверждающие проведение работ (акт обеззараживания). Такой документ можно использовать для предъявления представителям надзорных органов.