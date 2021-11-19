В Дятьковском районе водитель иномарки сбил пьяного пенсионера на велосипеде

В Дятьковском районе водитель иномарки сбил пьяного пожилого велосипедиста. ДТП произошло 18 ноября около 17.00 на неустановленном участке дороги Дятьково-Бытошь-Будочка, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, неустановленный водитель, предположительно автомобиля «Митсубиси», ехал со стороны поселка Бытошь в сторону деревни Сельцо. Он сбил 71-летнего велосипедиста. Тот двигался по правой стороне дороги в попутном направлении.

- В ДТП пенсионер сломал левую ногу и левую руку и ушиб лоб, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшего госпитализировали. У него установили состояние опьянение. По факту ДТП проводят проверку.

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