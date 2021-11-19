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Общество19 ноября 2021 8:13

В Брянской области 24 ноября закроют железнодорожный переезд на станции Свень

Здесь проведут работы по ремонту пути
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 24 ноября с 9.00 до 17.00 полностью закроют железнодорожный переезд на станции Свень. Об этом 19 ноября сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Это связано с проведением работ по ремонту пути в границах переезда. Движение машин будут осуществлять по временному настилу по очереди в каждую сторону.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

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