В хризантемах выявлен западный (калифорнийский) цветочный трипс

Фото: ФГБУ «Брянская МВЛ» .

17 ноября 2021 года в лаборатории Смоленского филиала ФГБУ «Брянская МВЛ» по результатам энтомологической экспертизы в партии свежесрезанных хризантем, подготовленные на экспорт в Республику Беларусь, был обнаружен карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande)).

Лабораторные исследования проводились в рамках государственного карантинного фитосанитарного контроля, осуществляемого Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Для справки:

западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis (Pergande) — это опасный вредитель цветочных и овощных культур. Он практически всеяден и уничтожает цветочные и декоративные растения, плодоносящие деревья, овощные культуры, а также является переносчиком множества опасных заболеваний растений. Вредитель питается, прокалывая эпидермис листа и высасывая сок из клеток паренхимы. В местах уколов впоследствии образуются высыхающие участки ткани. После наносимых повреждений трипсами происходит утеря товарных свойств декоративных и овощных растений. Массовое поражение влияет на снижение урожая, а в некоторых случаях приводит к гибели растений.