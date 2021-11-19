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Общество19 ноября 2021 7:59

В Брянском районе в ДТП с иномаркой пострадал водитель ВАЗа

35-летнего мужчину госпитализировали
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брянском районе водитель иномарки врезался в ВАЗ. ДТП произошло 18 ноября около часа дня на 47 километре дороги Северо-Западный обход Брянска, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 33-летний водитель автомобиля «Датсун он ДО» ехал в строну Сельцою Он разворачивался с правой обочины. Но прежде не убедился в безопасности данного действия. Из-за чего и врезался в ВАЗ-21102. Легковушкой управлял 35-летний мужчина.

- В ДТП водитель ВАЗа ушиб голову, переносицу и получил травму живота - говорят в Госавтоинспекции. – Мужчину госпитализировали.

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