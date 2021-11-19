В Брянской области за сутки от коронавируса умерли 13 человек. Всего опасная инфекция унесла жизни 2116 брянцев, сообщают 19 ноября в региональном оперативном штабе.

За истекшие 24 чача коронавирус подтвердили у 453 пациентов. Справились с заболеванием 397 человек. Медики выполнили 5983 исследования на ковид-19.

Всего с начала пандемии коронавирус диагностировали у 85833 брянцев. Среди них 116 иногородних. Выздоровели 76918 пациентов. Общее число ПЦР-тестов составило 1059595

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