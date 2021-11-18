ВТБ Лизинг расширил на физлиц совместную с Jaguar Land Rover программу по подписке

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ВТБ Лизинг и Jaguar Land Rover Россия в рамках партнерских отношений расширили действие сервиса подписки на автомобили Land Rover Mobility на физических лиц. Ранее только корпоративные клиенты лизинговой компании могли воспользоваться этой программой и оформить по подписке премиальные автомобили марки без авансового платежа на срок от одного до двух лет. Сейчас услуга стала доступна и для физических лиц.

По подписке доступны автомобили Range Rover, Range Rover Sport, Range Rover Velar, Range Rover Evoque и Land Rover Defender по единому тарифу как для юридических, так и для физических лиц. Арендные платежи за новый Land Rover Defender стоимостью 6,2 млн. руб. составят в течение одного года 179 000 рублей в месяц, в течение двух лет —139 000 рублей. На те же сроки платежи за внедорожник Range Rover Evoque стоимостью 4,9 млн руб. будут равняться 115 000 руб. и 95 000 руб. соответственно.

Подписка — это услуга, которая позволяет взять машину в долгосрочную аренду и пользоваться ей, ежемесячно внося небольшие платежи. При этом автомобиль по подписке зарегистрирован в государственных органах и застрахован. В рамках сервиса Land Rover Mobility доступны контроль и своевременная обработка штрафов за нарушения ПДД, помощь на дорогах 24/7, техническое обслуживание и ремонтные работы в официальных дилерских центрах Jaguar Land Rover. В программу включены услуги по сезонному шиномонтажу и хранению шин, а также оплата расходов по налогам и пошлинам.

«В партнерстве с Jaguar Land Rover Россия мы приняли решение расширить условия программы подписки на автомобили и теперь предлагаем ее не только юридическим, но и физическим лицам. В условиях роста цен на автомобили подписка — это выгодное решение для тех, кто хочет, не тратя крупную сумму на покупку, ездить всегда на новой и исправной машине. При этом не нужно задумываться об обязательном обслуживании и прочих хлопотах, связанных с её эксплуатацией и дальнейшей продажей на вторичном рынке. Этот сервис значительно экономит время и, что особенно важно, дает гораздо больше возможностей пользоваться своим автомобилем премиального класса», — отметил начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов.

«Успешно сотрудничая с ВТБ Лизинг с июля 2020 года, мы продолжаем развивать программу Land Rover Mobility с учетом требований современных клиентов. Обновление условий пользования сервисом подписки, которым теперь могут воспользоваться и физические лица, отражает наше постоянное стремление предлагать все больше различных высококачественных услуг, с которыми эксплуатация автомобилей становится более комфортной. Сервисная стратегия Jaguar Land Rover построена на пяти принципах – индивидуальный подход, удобство взаимодействия, надежность, прозрачность и незабываемые впечатления. Четко следуя им, мы продолжим и в дальнейшем делать все для того, чтобы владение премиальными внедорожниками Land Rover приносило нашим клиентам как можно больше удовольствия», — прокомментировал руководитель отделов корпоративных продаж и автомобилей с пробегом Jaguar Land Rover Россия Дмитрий Астрахан.

* - Программа Land Rover Mobility доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Барнауле, Уфе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Минеральных Водах, Красноярске, Волгограде, Иркутске, Тюмени. Подать заявку на подписку можно на странице сервиса https://www.landrover.ru/special-offers/mobility.html, на официальном сайте ВТБ Лизинг vtb-leasing.ru или по телефону контакт-центра компании 8 800 222 81 57.

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