Жительницу Брянска осудят за мошенничество при продаже водительских прав. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Следователи доказали несколько эпизодов ее преступной деятельности.

По версии следствия, 17 августа 31-летняя женщина представилась сотрудницей МРЭО ГИБДД. Она прекрасно понимала, что никак не повлияет на получение водительских прав. Обвиняемая обманула жительницу Брянска и получила от нее 60 тысяч рублей. Деньги потратила по своему усмотрению.

- Сейчас обвиняемую заключили под стражу, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Ей грозит до шести лет лишения свободы.

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