Брянский предприниматель обманул энергосберегающую компанию на 1,3 миллиона рублей

Брянский предприниматель обманным путем не полностью оплачивал электроэнергию в здании торгового центра. С 2014 по 20117 годы он задолжал энергосберегающей компании около 1,3 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Брянец делал это с целью извлечения выгоды. Мужчине предъявили обвинение по статье «Причинение имущественного ущерба владельцу имущества путем обмана».

- Суд приговорил бизнесмена к одному году и шести месяцам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Приговор суда в законную силу не вступил.

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