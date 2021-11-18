ВТБ Капитал: в 2022 году рост грузооборота морских перевозок составит 4%

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Ставки на рынке грузовых морских перевозок вышли на исторические максимумы. Исключение – танкерные перевозки, где ставки в октябре упали до исторических минимумов, но начинают восстанавливаться. Аналитики ВТБ Капитал специально к Транспортной неделе 2021 оценили перспективы сектора в 2022 году.

В следующем году рынок морских перевозок покажет такой же рост грузооборота, как и в 2021-м – на 4%.

Сегмент контейнерных морских перевозок сейчас выглядит наиболее перегретым. Начав этот год с 20 тыс. долларов в день, ставки непрерывно росли, пока в октябре не достигли 78 тыс. долларов в день, что в семь раз превышает средний исторический уровень. Только в ноябре впервые за год они показали снижение на 1% месяц к месяцу. В ВТБ Капитал считают, что ставки останутся высокими и в 2022 году.

Основные причины – продолжающиеся разрывы логистических цепочек, большой отложенный спрос, карантины и ковид-ограничения в портах, особенно китайских. Кроме того, этот сегмент может стать более концентрированным, что усилит переговорные позиции перевозчиков. Некоторые крупнейшие игроки уже совершили, а некоторые планируют покупку компаний, работающих в сфере перевозок. Например, второй по величине оператор в мире, MSC, в 2020 и 2021 годах купил на вторичном рынке более 100 судов, увеличив свои мощности на 10%. Maersk в ноябре приобрел немецкую авиакомпанию Senator International и планирует дальнейшую вертикальную интеграцию. Компания CMA CGM заявила о намерении купить один из крупнейших грузовых терминалов в США, а Hapag-Lloyd приобрел контейнерного оператора, работающего с Африкой.

На фоне повышенного спроса в Азии, а также европейского энергетического кризиса ставки на газовозы с октября штурмуют исторические максимумы в 150–160 тыс. долларов в день, что в четыре раза выше среднего значения за десять лет. Мы думаем, что повышенные ставки сохранятся до конца отопительного сезона в Европе, то есть до конца 1 квартала 2022 года. Последующая коррекция, однако, опустит среднюю ставку 2022 года на уровень 2021 года

На балкерном рынке ставки непрерывно росли весь год и в октябре достигли пика в 43 тыс. долларов в день. В ноябре вслед за падением цен на рынках металлов и угля они снизились до 28 тыс. долларов, но это все еще в три раза выше среднего.

Наиболее драматичные колебания в минувшие два года происходили со ставками на танкерные перевозки. Если в первом полугодии прошлого года из-за временно возросшего спроса на хранение нефти танкеры зарабатывали сверхприбыли, то к концу того года ставки упали до минимума в 5 тыс. долларов в день. Новые минимумы в 3 тыс. долларов были установлены в 3 квартале 2021 года. Однако сейчас, то есть всего лишь полтора месяца спустя, ставки увеличились более чем в четыре раза и достигли 14 тыс. долларов. По прогнозам ВТБ Капитал, к концу 2021 году ставки могут дойти до 20 тыс. долларов в день, учитывая, что страны ОПЕК решили наращивать добычу на 400 тыс. баррелей в сутки, а четвертый квартал традиционно характеризуется их высоким уровнем. В следующем году танкерные ставки вырастут с минимальных значений этого года до 80–90% от среднего уровня за десять лет.

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