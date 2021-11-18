Дяьковская больница пополнила автопарк на восемь машин

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Для Дятьковской районной больницы приобрели восемь легковых автомобилей. Теперь медицинским работникам будет гораздо легче добираться до поселков Старь, Любохна, Ивот и Бытошь. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Судя по фотографии автопарк медучреждения пополнился внедорожниками «УАЗ Патриот». Это стало возможным благодаря реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Брянской области».

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