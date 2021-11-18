В Жуковском районе мужчина нашел пулемет времен Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

В Жуковком районе в селе Косилово во время рыбалки местный житель нашел пулемет времён Великой Отечественной войны. О находке мужчина сообщил в районное отделение лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Брянской области.

- Выехав на место, сотрудники осмотрели оружие (предположительно авиационный пулемёт ШКАС) и зарегистрировали добровольную сдачу, - сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. - Сейчас пулемет проходит экспертизу. А мужчина получит вознаграждение.

С начала 2021 года жители области добровольно сдали 47 единиц оружия, больше двух тысяч патронов, около восьми килограммов взрывчатки. Также брянцы сообщили о 61 месте хранения боеприпасов. Жители региона получили вознаграждения на общую сумму в 870 тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».