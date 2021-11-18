В Брянской области двое злоумышленников поймали на краже металла с поезда

В Брянской области на железнодорожной станции Полужье двое злоумышленников попались на краже 590 и 620 килограммов черного металла из полувагона. На них завели уголовное дело по статье «Покушение на кражу», сообщают в Брянском линейном отделе МВД России на транспорте.

Во время предварительного следствия установили, что двое мужчин 35 и 45 лет решили улучшить свое материальное положение. Для этого они решили украсть металлолом с поезда . следующего из Брянска в Гомель. Злоумышленники к цели направились рано утром. Он забрались в полувагоны и начали сбрасывать с них лом черного металла. Они хотели его сдать в пункт приема.

Но довести задуманное им не удалось. Похитителей остановили сотрудники транспортной полиции.

- Для похитителей избрали меру пресечения в виде обязательства о явке, - говорят в отделе МВД на транспорте.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».