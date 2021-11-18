В брянских Клинцах пенсионер на легковушке сбил на зебре женщину. ДТП произошло 17 ноября в около 12.30 на улице Свердлова, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 70-летний водитель автомобиля Ваз-11183 ехал со стороны проспекте Ленина в направлении улицы Гагарина. Мужчина сбил 59-летнюю женщину на нерегулируемом переходе. Она переходила по нему проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

- В ДТП женщина-пешеход сломала левую стопу и ушибла правое плечо, - говорят в Госавтоинспекции. – Пострадавшую госпитализировали.

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