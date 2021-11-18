ВТБ запускает переводы по QR-коду

Фото: ВТБ.

ВТБ Онлайн внедрил опцию бесплатных денежных переводов по персональному QR-коду. Услугой может воспользоваться клиент любого российского банка. По оценке ВТБ, сервис будет особенно востребован у самозанятых, связанных с микрокоммерцией.

Чтобы воспользоваться новой услугой, клиенту нужно сгенерировать QR-код в ВТБ Онлайн. Это можно сделать двумя способами. В первом — выбрать в меню на иконке приложения «Показать QR». Во втором — перейти на карту или счет с главного экрана, нажать кнопку «Пополнить» и выбрать «По QR-коду». После этого пользователь может поделиться QR-кодом как с клиентом ВТБ, так и с клиентами других российских банков. Комиссия за перевод не взимается.

«Возможность переводить деньги по QR-коду будет особенно удобна для самозанятых пользователей и тех, кто занимается микрокоммерцией. Сервис позволит делиться QR-кодом со своими клиентами, показав его на экране, распечатав или просто отправив ссылку в мессенджере. Отправить деньги таким способом смогут даже неклиенты ВТБ. Это станет удобной альтернативой не только наличным платежам, но и покупкам с помощью POS-терминалов. Теперь вам достаточно взять с собой смартфон, даже отправляясь, к примеру, на ярмарку выходного дня. Мы не будем брать комиссию за такой перевод и рассчитываем, что только в следующем году им воспользуются более 50 тысяч пользователей», — комментирует руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ активно работает над внедрением сервисов для самозанятых клиентов. В приложении ВТБ Онлайн для них доступен личный кабинет, с помощью которого индивидуальные предприниматели и физические лица могут дистанционно оформить постановку на учет в ФНС по специальному налоговому режиму. В личном кабинете можно в несколько кликов учитывать доходы, формировать чеки и отправлять их заказчикам и клиентам. Кроме того, пользователи могут получать справки о доходах и постановке или снятии с учета, отслеживать уведомления от ФНС, суммы начисленных налогов, задолженностей и пеней, а также формировать квитанции на их оплату.

Ранее ВТБ Онлайн внедрил опцию снятия наличных со счета или цифровой карты с помощью QR-кода в банкоматах. Для совершения операции клиенту достаточно только смартфона, с помощью которого с экрана банкомата сканируется код.

ВТБ провел масштабное обновление мобильного приложения и интернет-банка. ВТБ Онлайн стал работать вдвое быстрее, а переводы и платежи теперь доступны даже во время профилактических работ. Предельная нагрузка ВТБ Онлайн выросла почти в 4 раза, до 500 000 одновременных сессий. Банк запустил 30 новых онлайн-сервисов, включая обновление паспортных данных через портал «Госуслуги», переводы денег через Bluetooth и AirDrop, а также сервисы от партнеров. В 2022 году это позволит увеличить число активных пользователей ВТБ Онлайн до 15 млн человек.

Лицензия №1000.