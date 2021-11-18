В Брянске водитель иномарки на парковке сбил пенсионерку. ДТП произошло 17 ноября около 10 часов утра на переулке Московском, сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля «Шкода», при движении задним ходом по парковке МРЭО ГИБДД УМВД России по Брянской области, сбил 83-летнюю женщину. Она переходила парковку справа налево по ходу движения автомобиля.

- В ДТП пенсионерка сломала плечо, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали. А у водителя с помощью специального программного обеспечения «Паутина» выявили одно нарушение правил применения ремней безопасности.

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