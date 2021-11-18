В Брянской области 18-летнего парня осудят за смертельное ДТП. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человек», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 11 августа около девяти часов вечера на улице Первомайской в селе Брасово обвиняемый ехал на автомобиле ВАЗ-211440 с неисправными тормозами. К тому же водитель превысил скорость. Из-за этого врезался в разворачивавшийся автопоезд. В ДТП один пассажир погиб, а два других получили вред здоровью средней тяжести.

- Уголовное дело передали в Брасовский районный суд, - говорят в надзорном ведомстве. – Парню грозит до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.

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