Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
+1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 ноября 2021 9:13

В Брянской области 18-летнего парня осудят за смертельное ДТП

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Надежда ПЕТРУНИНА

В Брянской области 18-летнего парня осудят за смертельное ДТП. Его обвиняют по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человек», сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

По версии следствия, 11 августа около девяти часов вечера на улице Первомайской в селе Брасово обвиняемый ехал на автомобиле ВАЗ-211440 с неисправными тормозами. К тому же водитель превысил скорость. Из-за этого врезался в разворачивавшийся автопоезд. В ДТП один пассажир погиб, а два других получили вред здоровью средней тяжести.

- Уголовное дело передали в Брасовский районный суд, - говорят в надзорном ведомстве. – Парню грозит до пяти лет лишения свободы с лишением водительских прав до трех лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».