В Брянске скоропостижно скончались два ветерана органов прокуратуры - Валерий Максимович Лейкин и Валентина Иосифовна Медведева. Они ушли из жизни 16 ноября, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

Валерий Лейкин родился 5 марта 1930 года в Гомельской области. В органы прокуратуры пришел в 1952 году в должности стажера следователя прокуратуры Рогнединского района. В дальнейшем начальником следственного отдела облпрокуратуры, старшим помощником прокурора области по делам несовершеннолетних, старшим помощника прокурора области по надзору за исполнением законов в исправительно-трудовых учреждениях.

Службе в прокуратуре Валерий Максимович отдал 47 лет жизни. Многие работники прокуратуры, как действующие, так и находящиеся на заслуженном отдыхе, помнят Валерия Максимовича как высокопрофессионального юриста и добрейшей души человека. Его деятельность была отмечена присвоением почетных званий «Заслуженный юрист Российской Федерации», «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Валентина Иосифовна Медведева родилась 21 июня 1945года в Стародубском районе.

В прокуратуру пришла работать в 1982 году помощником прокурора Брянского района. Затем трудилась в должности старшего помощника прокурора Брянского района, помощника и старшего помощника прокурора Бежицкого района Брянска. Ее уволили из органов прокуратуры в 2003 году в связи с выходом на пенсию за выслугу лет.

Коллеги запомнили Валентину Иосифовну энергичным, жизнерадостным человеком, который охотно делился своим профессиональным опытом с молодыми работниками прокуратуры.

- Сотрудники и ветераны прокуратуры Брянской области глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким Валерия Максимовича и Валентины Иосифовны по поводу невосполнимой утраты, - говорят в областной прокуратуре.

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