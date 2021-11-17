В Брянске сотрудники ФСБ предотвратили условный теракт в органах власти. В городе 17 ноября провели командно-штабные учения, сообщают в пресс-служб УФСБ России по Брянской области.

- Сотрудники антитеррористических подразделений отработали тактику проведения блокирования, оцепления и оперативно-боевых мероприятий, - говорят в ведомстве. - В результате отработанных действий силовых и иных государственных структур условный террористический акт пресечен, преступники нейтрализованы.

Основные цели учений – отработка проведения специальных операций на объектах органов государственной власти. А также – порядка взаимодействия между подразделениями федеральных органов исполнительной власти Брянской области, проведение согласованных и скоординированных мероприятий по противодействию терроризму.

Учения получили положительную оценку. Отметили высокий уровень готовности сил и средств региональной антитеррористической группировки.

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