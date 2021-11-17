Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Володарском районе Брянска благоустроят четыре площадки – три спортивные и одну детскую игровую. Об этом сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На улице Гоголя, рядом с домами №14 и №16, подрядчик обустраивает игровую площадку для детей младшего возраста. Контракт подписали в конце октября. Все работы завершат до конца года. Стоимость контракта составила 2,4 миллиона рублей.

Раньше здесь была бетонная площадка, которая давно разрушилась. Сейчас ее демонтировали, завезли песок. К площадке проложили пешеходные дорожки. Уже устанавливают детское оборудование, готовятся к монтажу электрооборудования.

На улице Пушкина, 11 также строят многофункциональную игровую площадку. Контракт действует до конца года, стоимость работ составила 2, 5 миллиона рублей. Старое оборудование сейчас убрали. Площадку заасфальтировали и уложили резиновое покрытие. Здесь поставят ограждение, а также установят оборудование для игры в мини-футбол, волейбол, баскетбол.

Приступили к обустройству спортивной площадки у дома №41 по улице Димитрова. Контракт исполнят до конца года, его стоимость 1,4 миллиона рублей. Здесь находится большая площадка. В этом году обустроят одну из ее частей. В выделенной зоне разместят воркаут-площадку. Уже подготовили основание площадки для дальнейшего благоустройства.

В ближайшее время начнут обустраивать спортивную площадку по улице Чернышевского около дома №52. Стоимость контракта - 1,5 миллиона рублей.

Работы проводят в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

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