В Брянске в ДК БМЗ работает выставка «Живая старина»

В экспозиции представили предметы быта, расшитые рушники ручной работы и народные костюмы конца 19 – начала 20 века. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске во дворце культуры БМЗ областного методического центра «Народное творчество» работает выставка «Живая старина». В экспозиции представили предметы быта, расшитые рушники ручной работы и народные костюмы конца 19 – начала 20 века, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Также свои проекты продемонстрировали брянские музеи, комнаты и уголки крестьянского быта. Они знакомят с местными обычаями гостеприимства и приготовления блюд, историей предметов из «бабушкиного сундука» и особенностями традиционного народного костюма.

Побывать на выставке и увидеть все лично можно при наличии QR-кода или документа о прохождении вакцинации.

Возрастные ограничения-6+

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