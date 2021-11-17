Фото: скриншот видео на канале YouTube.

В Брянске в холле здания прокуратуры по улице Рекункова умерла женщина. Видео с места ЧП опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, что женщина лежит на одном из диванов в холле ведомственного строения, а вокруг нее - медики скорой помощи и полицейский..

В СУ СК России по Брянской области «КП-Брянск» сообщили, что туда сообщение о смерти не поступало. В полиции и прокуратуре информацию комментировать отказались

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».