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Общество17 ноября 2021 11:45

В Брянске в холле здания прокуратуры по улице Рекункова умерла женщина

Видео опубликовали на канале YouTube
Надежда ПЕТРУНИНА
Фото: скриншот видео на канале YouTube.

Фото: скриншот видео на канале YouTube.

В Брянске в холле здания прокуратуры по улице Рекункова умерла женщина. Видео с места ЧП опубликовали на YouTube.

На кадрах видно, что женщина лежит на одном из диванов в холле ведомственного строения, а вокруг нее - медики скорой помощи и полицейский..

В СУ СК России по Брянской области «КП-Брянск» сообщили, что туда сообщение о смерти не поступало. В полиции и прокуратуре информацию комментировать отказались

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