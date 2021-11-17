В Брянске у 23-летнего парня угнали автомобиль

В Брянске у 23-летнего местного жителя у дома угнали автомобиль. Он заявил в полицию, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
Полицейские установили, что заявитель не запер машину, а ключи оставил в замке зажигание. Это и облегчило задачу угонщика.
- По данному факту проводят проверку, - говорят в полиции. – По ее результату примут процессуальное решение.
Жителей региона призывают на оставлять транспортные средства без присмотра.
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