В Брянске 17 ноября простятся с бывшим мэром Юрием Левиным

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске 17 ноября простятся с бывшим главой администрации города Юрием Левиным. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии. Он умер на 67-м году жизни.

Юрий Васильевич руководил администрацией города Брянска с декабря 1994 года по сентябрь 1995 года.

Он родился в Липецке. Трудовой путь начал на Липецком тракторном заводе. В Брянске жил с 1978 года. В 1986 году он закончил учебу в Брянском институте транспортного машиностроения. Довелось Юрию Васильевичу поработать на Брянском машиностроительном заводе, Брянском камвольном комбинате, на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства города.

- Выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким Юрия Васильевича, - пишут в некрологе на сайте Брянской городской администрации.

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