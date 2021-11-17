Брянца на 10 лет отправили в колонию за попытку сбыть наркотики

Жителя брянского Сельцо за покушение на сбыт наркотиков с помощью Интернета группой лиц на 10 лет отправили в колонию. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 40-летний фигурант через Интернет договорился о совместном сбыте наркотиков. Он бесконтактным способом приобретал героин, который должен быть разделить на мелкие партии. А их разложить в виде «закладок» на территории Брянска.

Но его задержали правоохранители и не позволили осуществить задуманное. Наркотик изъяли.

- Мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы, - говорят в надзорном ведомстве. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

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