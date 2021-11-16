В Брянской области за 10 месяцев количество преступлений снизилось на 6,5 процента. Об этом сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Число убийств и покушений на убийство сократилось на 24,5 процента, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью – на 26,5процента, изнасилований – на 20,0 процентов, грабежей - на 27,4 процента, фактов изготовления и сбыта поддельных денег – на 23,4 процента, краж – на 13,4 процента и хулиганств – на 28,6 процента.

Выросло общее число раскрытых преступлений на 5,3 процента. В их числе тяжкие. В том числе, угроз убийством – на 8,7 процента, грабежей – на 12,8 процентов, краж – на 38,1 процента, вымогательств – 33,3 процента, фактов незаконного оборота наркотиков – на 14,8 процентов. В два раза больше раскрыли разбоев.

На 8,1 процент уменьшилось нераскрытых преступлений. На 2,5 процента уменьшилось количество преступлений совершенных несовершеннолетними.

Сократилась на 37,2 процента численность ДТП , произошедших по вине пьяных водителей. Общее число ДТП снизилось на 18, процента.

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